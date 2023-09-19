Şanlıurfa’da doktorlara saldırı: Dört şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi’nde görevli üç doktora saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.

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AA’nın haberine göre Acil Servis Polikliniği’ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki üç doktorla tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda üç doktor, hasta yakınlarınca dövüldü.

Saldırı, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

Polis, saldırıya dair tespit edilen dört kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.