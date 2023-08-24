Şanlıurfa’da çocuğun ahıra zincirlenip dövülmesiyle ilgili baba ve amca tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ahıra zincirle bağlanıp dövüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan baba ve amca tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

AA’nın haberine göre yakınlarıyla Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı’na giden M.Ş., bir süre önce kırsal Karaca Mahallesi’nde babası İ.Ş, ağabeyi A.Ş. ve amcası M.Ş’nin kendisine arabayla çarptıklarını, daha sonra götürdükleri ahıra zincirle bağlayarak dövdüklerini öne sürerek şikayette bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ağabey A.Ş. ve amca M.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili aranan şüpheli baba İ.Ş. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tekrar gözaltına alınan amca ile baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.