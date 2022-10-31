Şangay Disney’de ziyaretçiler Covid nedeniyle mahsur kaldı

Şangay Disney, Çin’in sıfır Covid politikası nedeniyle kapılarını kapatırken, içeride kalan ziyaretçilerin test sonuçları negatif çıkana kadar mahsur kaldığı bildirildi.

Fotoğraf: Aly Song (Reuters)

Reuters’ın haberine göre tesis, yerel saatle 11.39’da (06.39 TSİ), ana tema parkını ve alışveriş caddesi dahil çevredeki alanları virüs kısıtlamalarına uymak için bir sonraki duyuruya kadar kapatacağını bildirdi.

Test sonuçlarının beklemek zorundalar

Şangay hükümeti, resmi WeChat hesabından, parkın insanların girmesini veya çıkmasını engellediğini ve site içindeki tüm ziyaretçilerin ayrılmadan önce test sonuçlarını beklemeleri gerektiğini söyledi.

Çin sosyal medya sitesi Weibo’da yayınlanan videolar, duyurunun ardından parkın kapılarına koşan, ancak kapıları kilitli bulan insanları gösterdi.

Fotoğraf: Aly song (Reuters)

Bir Şangay Disney Resort sözcüsü, tesisin ‘sınırlı’ işletildiğini ve Çin sağlık yetkililerinin yönergelerine uygun önlemler aldıklarını söyledi.

Milyonlarca insan karantinada

1,45 milyarlık ülke günde binden fazla yeni Covid vakası kaydettiği için 24 Ekim’den itibaren Çin’de milyonlarca insan karantina altında.

Bununla birlikte, bu ayın başlarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tüm salgınları yok etmeyi amaçlayan sıfır Covid politikasında herhangi bir gevşeme olmayacağının sinyalini verdi ve bunu ‘virüsün yayılmasını durdurmak için bir halk savaşı’ olarak nitelendirdi.