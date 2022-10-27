Vuhan yeniden karantinada

Çin, ilk Covid-19 vakasının ortaya çıkmasından yaklaşık üç yıl sonra Vuhan’ın bir bölümünü tekrar karantinaya aldı. Çin’in diğer şehirlerinde sokaklar ve evler kapatılırken Vuhan’da 800 bin kişi karantina altında.

Koruyucu giysiler içindeki güvenlik personeli, 22 Ekim 2022’de Pekin’de karantinadaki bir binanın kapısında. Fotoğraf: Thomas Peter (Reuters)

Reuters’ın haberine göre, Çin’in orta bölgesindeki Vuhan’dan kuzeybatıdaki Şining’e kadar olan Çin şehirlerinde, Covid-19 vakaları ikiye katlandı. Genişleyen salgınları durdurmak için bazı bölgeler ve binalar karantinaya alınırken kapanma kararından milyonlarca insan etkilendi.

Perşembe günü Çin, ülke çapında binden fazla yeni Covid vakasının ortaya çıktığı üst üste üçüncü gününü bildirdi. Bu, Şanghay’ı bu yılın başlarında tam kapsamlı bir izolasyon merkezi haline getiren günde on binlerce vakaya kıyasla düşük bir sayı olsa da ülke genelinde daha fazla kısıtlamayı tetikleyebilir.

2019’un sonlarında dünyanın ilk Covid-19 salgınının görüldüğü yer olan Vuhan, bu hafta günde yaklaşık 20 – 25 yeni enfeksiyon bildirdi. Şehir, son 14 gün içinde 240 vaka kaydetti. Yerel yetkililer, bölgedeki 800 binden fazla kişinin 30 Ekim’e kadar evde kalmalarını emretti.

Çin’deki vaka sayıları. Görsel: worldometers

Vuhan’da, yetkililerin bir Covid vakasının yerel domuz tedarik zinciriyle bağlantılı olduğunu söylemesinin ardından şehrin bazı bölgelerinde domuz eti satışı da askıya alındı.

Çin, Covid-19’a sıfır tolerans prensibine bağlı kalınacağına ve yetkililerin virüsü kontrol altına almak için gerekli önlemler alacağına dair söz verdi.