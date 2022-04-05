Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı; babasıyla ilgili soruşturma bilgisi yok

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yeni doğmuş bebeğin çöp konteynerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan annesi Pervin Y. başsavcılığın itirazının ardından tutuklandı.
Bunun yanında bebeğin babasıyla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bir bilgi yok.
Anadolu başsavcılığınca, 29 Mart’ta Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Pervin Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikte, ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan sorgulanan şüpheli Pervin Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılık, şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Anadolu 55’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Pervin Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
AA’nın aktardığına göre yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.