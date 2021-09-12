Sancaktepe metro inşaatında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti, biri yaralandı

İstanbul’da, Sancaktepe metro inşaatında meydana gelen göçükte, bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
AA’nın haberine göre Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında dün meydana gelen göçükte iki kişi yaralandı.
İnşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler Ömer E. ile İsmail Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer E. kurtarılamadı.
İsmail Ö.’nün tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.