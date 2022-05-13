Sanayi üretimi martta daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marta ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 9,6 artarken aylık bazda yüzde 1,8 daraldı.

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Şubatta sanayi üretimi yüzde 13,3 artmıştı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.