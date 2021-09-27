Sanatçı müzenin eser yapması için verdiği parayı alıp kaçtı: Adını da sanat koydu

Danimarkalı sanatçı bir müze tarafından enstalasyon yapması için kendisine verilen parayı alıp karşılığında adını ‘Parayı al ve kaç‘ koyduğu boş bir ‘eser’ verdi.

Fotoğraf: Kunsten

Sanatçı Jens Haaning ülkenin kuzeyindeki Kunsten modern sanat müzesiyle bir Danimarkalı ve Avustralyalının yıllık gelirini gösteren çalışmayı yeniden yapmak için müzeden para aldı.

Bir süre sonra iki cam çerçeveden oluşan enstalasyonu müzeye gönderdi. Ancak çerçevelerin içi boştu; 540 bin Danimarka kronu (750 bin lira) gitmişti.

İşin adı da haliyle değişti. Sanatçı ‘kendi yorumunu’ kattığı işe ‘Parayı al ve kaç’ adını verdi. Sanatçının açıklaması ise şöyle oldu: “Sanat olan şey, paralarını almam.“

Müze parayı geri getirmesini talep ediyor ancak Haaning reddediyor. Şimdi müze, önümüzdeki ocak ayında sergi sona erene kadar parayı iade etmezse sanatçıyı polise bildirme seçeneğini değerlendiriyor.