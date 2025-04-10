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Yaramazlara biraz batar!

Sanatçı Murat Germen gözaltında

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: ArtDog

Habertürk‘ün aktardığına göre Germen, dün gece eşiyle birlikte yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.


T24‘e gözaltıyı doğrulayan eşi Sema Germen, “Terörle ilgili bir birimde savcıyla görüşme olacakmış” dedi.

Boykotu desteklemişti

Germen 2 Nisan’da Türkiye genelinde başlatılan boykot kampanyasına sosyal medya hesabından destek vermişti.

Sanatçı, Instagram paylaşımında “Gücünü fark eden halkı gördükçe öfkeden kuduran tüm dayılara selam #BOYKOTADEVAM” demişti.

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