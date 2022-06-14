Sanal gerçeklik gözlüğüyle oldu da bitti maşallah!

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki sünnet etkinliğinde sanal gerçeklik gözlüğü takarak film izleyen çocuklar, farkına varmadan sünnet ediliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığı Keçiören Belediyesi açıklamasına göre ilçedeki 1700 çocuk için ücretsiz düzenlenen sünnet etkinliğinde, işlem yapılan çocuklara sanal gerçeklik gözlüğüyle film izlettiriliyor.

Amaç sünnet sırasında film izletilerek çocuklar farkına varmadan işlemin bitmesi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sünnet olmaktan korkan çocukların korkularını yenmelerine yardımcı olmak için sanal gözlük uygulamasını hayata geçirdiklerini anlattı.

Sünnet işlemlerinin, ilçedeki özel bir hastanede yapıldığını belirten Altınok şunları söyledi: “Sünnet olmamak için direnen, korkan ve gözyaşı döken çocuklarımız oluyor. Bunu en aza indirmek ve çocuklarımızın bu özel günlerini daha keyifli hale getirmek için hastanemiz VR gözlükle film izletiyor. Filmler sünnet işlemleri sırasında çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için de faydalı oluyor.”