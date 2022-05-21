Şampiyonluğu kutlarken ‘Efes’ diyemeyen THY genel müdürü alay konusu oldu

Basketbol THY Euroleague finali şampiyonu Anadolu Efes’i kutlarken, ‘Efes’ diyemeyen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye sosyal medyada tepki yağdı.
Real Madrid’i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.
Ekşi, Twitter hesabı üzerinden Anadolu Efes’in şampiyon olduğu anları paylaşarak “…. ve Anadolu kazandı” diye yazdı.
Anadolu Grubu’na bağlı Efes Pilsen bira markasının sponsorluğundaki Efes Pilsen Spor Kulübü, 17 Nisan 2010’da çıkarılan içki ve tütün ürünlerinin sportif ve müzikal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin yasa gereği 29 Haziran 2011’de adını Anadolu Efes Spor Kulübü olarak değiştirmişti.
Ekşi’ye Twitter’da birçok kullanıcı tepki gösterdi.