Şampiyonluğu kutlarken ‘Efes’ diyemeyen THY genel müdürü alay konusu oldu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sırf bira markası diye Efes dememek için Ortaçağ anlayışını ortaya koyuyor. Anadolu Efes ne kadar gurur kaynağı ise sen de bir o kadar utanç kaynağısın Bilal. https://t.co/JgM3yRFNy9