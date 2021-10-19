Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş, Sporting Lizbon’a 4-1 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3’üncü haftasında Beşiktaş, Sporting Lizbon’a 4-1 mağlup oldu.
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Yaramazlara biraz batar!
Akdeniz’de Antalya’nın Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kıbrıs-Helen yayında yaşandığını belirterek “Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde.” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı, 2022 yılında 100 bin lirayı geçecek.
Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in İstanbul ofisinin adı büyük bir yolsuzluk skandalına karıştı. İddiaya göre, İstanbul’da bulunan ofis kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş olduğuna dair sertifika verdi. Genel merkezin durumu fark etmesi üzerine ise İstanbul ofisi kapatıldı.
Küresel ısınmayla mücadele; gelişmiş ülkelerin ya da daha açık bir şekilde ifadeyle Batı kapitalizminin, finansal üstünlüğünü ön plana taşıyan ve ticaretteki zayıflığını örtbas eden bir araç haline getiriliyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sosyal medyada ABD eski başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karikatürü paylaşan, Suriye’ye operasyona tepki gösteren Vedat Şorli’nin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten mahkum edilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı.