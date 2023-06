Samantha Jones sahalara geri dönüyor

ABD’de yayınlanan ‘Sex and the City’nin devam dizisinde yer almaması hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Kim Catrall, ikinci sezonda ‘Samantha Jones’ karakteriyle geri dönüyor.

Görsel: Sex And The City

Karakterin 2021’de yayınlanan devam dizisi ‘And Just Like That‘de yer almaması tepkilere neden olmuş ve dizinin reytinglerinin düşmesine yol açmıştı.

Samantha Jones, dizinin ikinci sezonunun final bölümünde tekrar izleyiciyle buluşacak. ‘And Just Like That’in ikinci sezonu 22 Haziran’da yayınlanmaya başlayacak. Cattrall’in oynadığı sezon finaliyse ağustosta izleyiciyle buluşacak.

Cattrall, 2016’da dizinin planlanan üçüncü filminin senaryosunda karakterin ‘hakkının verilmediğini’ düşünerek projeden ayrılmıştı.