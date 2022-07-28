Salih Tuna: Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını o derece istemiyorlar!

CHP ittifakı yandaşları, kısa süre önce sanki bir yerden düğmelerine basılmışçasına Kılıçdaroğlu‘na çağrıda bulunmuşlardı. Evet, bildiniz, o çağrı: “Cumhurbaşkanı adayı olma” diyorlardı. O kadar ki, biraz daha kaptırsalar, Baykal‘ın 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Erdoğan‘a yaptığı canhıraş “uyarıyı” bire bir terennüm edeceklerdi: “Sakın ha cumhurbaşkanı adayı olma! Sakın ha olma! Sakın ha! Olmaaa…Olma!..”

Gerçi Baykal’ın söz konusu “uyarısı” örtük bir tehdidin dışavurumuydu, bunlarınki henüz “feryat” aşamasında. Lakin, sonuç alamazlarsa, yani Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederse, kuvvetle muhtemel tehdide de başvururlar. Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını o derece istemiyorlar! Baykal hiç değilse muhalefet ettiği partinin (AK Parti) Genel Başkanı’na, “Sakın ha cumhurbaşkanı adayı olma!” diyordu; bunlar destekledikleri partinin (CHP) Genel Başkanı’na “Aday olma!” diyorlar. Baykal’ın gerekçesi “rejim bunalımı” veya “Ortodoks laikliğin zeval bulması” falandı. Bunların gerekçesi veya derdi ne peki?

Salih Tuna’nın yazısı