Sakatlanan futbolcunun bacağında Prens Harry’i andıran morluk oluştu

Britanya’da bir futbolcu maç sırasında sakatlandı. Bacağının durumuna bakmak istediğindeyse Prens Harry’nin yüzüyle karşılaştı.

Görsel: Dailymail

Sosyal medyada, genellikle alışılmadık bir yerde ortaya çıkan ünlü yüzlere aşinasınızdır. İşte bunlardan yeni bir tanesini de Britanya’da oldu. Dailymail’in haberine göre, Adam Price isimli bir futbolcu, hazırlık maçı sırasında gol atarken sakatlandı.

Görsel: Dailymail

37 yaşındaki Price, bacağındaki hasarı görmek için aşağıya baktı ve tanıdık bir yüzle karşılaşınca şaşırdı.

Bacağındaki morluk, Prens Harry’nin yüzüne benziyordu; alt kısmı sakalı, üst kısmı saçı, orta kısmıysa gözlerine ve ağzına benzeyen soluk izlerdi.

Görsel: Dailymail

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu, yabancı bir yerde görülen ilk ünlü yüz değil. Bir zamanlar bir kadın, bir cips paketinin içinde tıpkı eski futbolcu ve yayıncı Gary Lineker’e benzeyen Walker’s hazır tuzlu gevrek bulmuştu.

Bunun gibi bir şeyi, aslında olmadığı bir diğer şeye benzetmeye ‘pareidolia’ ya da ‘hatalı anlam yükleme’ adı veriliyor. Ve örnekleri çoğaltmak hiç de zor değil.

Görsel: Reddit

Örneğin rastgele oluşan su birikintisine bakın. Sizce de tıpkı Dünya haritasına benzemiyor mu?

Görsel: @yemreatasayar, Twitter

Osmanbey metro durağında boyanın dökülmesiyle oluşan figür de maymuna benzetilmişti.

Son örnek içinse Gibi dizisinin son sezonunda yer alan ‘Sinek’ bölümünü izlemenizi tavsiye ederiz. Ersoy’un sırtında çıkan alerji tıpkı Turgut Özal’a benziyor.