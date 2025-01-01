Sakarya’da Noel baba kostümlü saldırgan bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada Noel Baba kostümlü 17 yaşındaki A.O.G, 21 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı’yı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, Nesrullah T’yi de ağır yaraladı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

İlçede bir alışveriş merkezinin yakınında iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir kavga çıktı.

DHA‘nın aktardığına göre kavga sırasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polis müdahalesiyle sonlandırılırken yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Saçaklı, burada hayatını kaybetti.

Saçaklı’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Nesrullah T.’nin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.