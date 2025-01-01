İstanbul’da yılbaşı bilançosu: 44 gözaltı

İstanbul’daki yılbaşı kutlamalarında 44 kişi gözaltına alındı, 133 araç trafikten men edildi.
Kentteki kutlamalar için görev yapan 55 bin 225 polis, toplam 86 bin 154 kişiye (Genel Bilgi) Toplama (GBT) sorgusu yaptı.
44 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.
88 kişiyeyse toplam 225 bin 964 lira adli ve idari ceza kesildi.
133 araç trafikten men edildi
Trafik noktalarında çalışan ekiplerse 21 bin 721 aracı kontrol etti.
Denetimlerde 133 araç trafikten men edilirken, 663 araca toplam 3 milyon 174 bin 908 lira ceza uygulandı.
Kontroller edilen 754 iş yerinden 17’sine toplam 65 bin lira ceza kesti.
Durdurulan kişilerin üzerinde ve araçlarda bulunan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, 206 mermi, 20 kurusıkı tabanca, dört kesici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucuyaysa el kondu.