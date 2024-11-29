Sahte para operasyonları: 104 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ‘parada sahtecilik’ suçuna yönelik operasyonlarda 2024’ün ilk 10 ayında 104 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Yerlikaya’nın açıklamasına göre ‘parada sahtecilik’ suçuna yönelik 340 operasyon düzenlendi. 104 kişi tutuklandı, 48’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Toplamda ele geçirilen sahte paraların miktarı şu şekilde: 1 milyon 479 bin Türk lirası, 352 bin ABD doları ve 3 milyon 613 bin avro. Bakan ayrıca sahte para üretiminde kullanılan iki adet matbaanın da deşifre edildiğini, operasyonların devam ettiğini duyurdu.

27 Kasım’da yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurmuştu.