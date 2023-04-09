‘Şahmaran’ dizisi hakkında suç duyurusu

Yazar Yonca Sencar, ‘Şahmaran İntikam’ adlı kitabındaki karakterlerin ve ana temanın ‘Şahmaran’ dizisinde kullanıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sencar, başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Netflix’in mitolojik dizisi Şahmaran’ın hikayesinin 2016 yılında yazdığı romanından alındığını iddia etti.

Sencar, avukatı aracılığıyla senarist Pınar Bulut, yapımcı Tims&B Stüdyo Film ve Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilileri ve yayıncı Netflix yetkilileri aleyhinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ihlal suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Sarıkaya’nın Şahsu, Deniz’in de Maran karakterine hayat verdiği dizi, ‘Şahsu’nun öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşme hikayesi’ni anlatıyor:

“Şahsu bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıra dışı ve gizemli bir topluluğun ortasında buluyor. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu’nun gelmesi ile tarihi kehanetin gerçekleşmesini bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran’ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.”

Sencar’sa kitabında, ailesini kaybettikten sonra sürgün bir hayat yaşayan Evvie’nin uzun yolculuğunu Tarsus adında hep hayalini kurduğu küçük kasabada bitirmesini ve burada sakin bir yaşam sürmeyi amaç edinmişken kendisini sırlarla dolu bir kabusun içinde bulma hikayesini anlatıyor.