Sahilleri ‘doldura doldura’ bitiremediler: Ordu’da doğa harikası betona gömülecek

Ordu’nun Altınordu ilçesinde vatandaşların hafta sonu ailesiyle giderek nefes aldığı sahil betonla doldurulmak isteniyor. Bu işlemse ‘Balıkçı Barınağını Revizyon’ projesi altında yapılıyor.

Bölgede zaten bir balıkçı barınağı var ve üstelik yıllardır verimli kullanılmıyor. Bölge halkı doğayı ciddi anlamda tahrip edecek bu projenin bir an önce durdurulmasını istiyor.

Fotoğraflar: Ayşe Gürel&Muammer Gönül

Kumbaşı Mahallesi’ndeki Efirli mevkiindeki çakıl-kum sahil, yaklaşık 30-35 yıl önce doldurup balıkçı barınağı yapılmıştı. Oldu bittiye getirilen projeyle oradaki doğa harikası kumsal da yok edilmişti.

Daha önce balıkçılar kooperatifine devredilen ve balıkçıların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yapıldığı söylenen bu barınak, yıllar içinde bakımsız kaldı ve amacı doğrultusunda kullanılmadı.

Hatta bir kısmı gemi ve tekne imalatçısı bir firmaya verildi. Söz konusu firma şu anda orada tekne imalat ve onarım işleri yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şimdi de atıl kalan barınağın sağ tarafındaki kayalıkları ve sahili 8 bin metrekare daha doldurarak barınağı büyütmek istiyor.

Bölge halkı doldurulmak istenen alanın hem o mahalledekilerin hem de tüm şehir halkının ailece kullanabildikleri Ordu’nun en güzel sahili olduğunu belirtiyor.

Valilik, insanların denize erişimini tamamen engelleyecek ve doğaya zarar verecek bu proje için ÇED raporuna gerek olmadığını belirtti.

Oysa ki çevre aktivistleri doğa harikası alanın hem insanların nefes alabileceği az sayıda sahilden biri olduğu hem de türlü deniz canlılarını barındırdığının altını çizdi.

Zaten yıllar önce inşa edilen barınak da o bölgenin doğasını büyük oranda bozdu.

Ordulular geri kalan kısmın da yok edilmemesi için harekete geçti. Yakın çevrede oturan herkesi olumsuz etkileyecek projenin durdurulması için dava açmaya hazırlanıyorlar.