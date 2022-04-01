Sahibi ölünce hastane otoparkında kalan otomobilin bagajından sekiz köpek çıktı

Çorum’da hastane otoparkında bir aracın bagajında yaklaşık 27 saat kilitli kalan altısı yavru sekiz köpek polis ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: fourpaws.org (temsili)

AA’nın haberine göre Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında, hatalı parklara karşı denetim yapan polis ekipleri, bagajından köpek sesleri gelen otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı.

Otomobil sahibi Elvan Açık’ın, dün kalp ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede acil serviste kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Ekipler, kayıtlı iletişim bilgilerinden Açık’ın yakınlarına ulaştı. Açık’ın yakınları otoparka gelerek bagajı açtı.

Bagajda kilitli kaldığı tespit edilen, aç, susuz ve havasızlıktan dolayı bitkin halde olan köpeklere su ve yiyecek verildi.

Köpekler Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Elvan Açık’ın yakınlarının polislere, Açık’ın köpek ve yavrularını hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürmek üzerine aracının bagajına koyarak köyden ayrıldığını söylediği belirtildi.