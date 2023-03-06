Şahan Gökbakar liderlere tercüman oldu

Komedyen Şahan Gökbakar altılı masadaki krizin çözülmesinden sonra bir video klip hazırladı. Klipte Emre Altuğu’un ‘Gidecek Yerim Mi Var’ adlı şarkısını seçen Gökbakar, hukukçu Ersan Şen’i de unutmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.

Gökbakar Akşener ve Kılıçdaroğlu görüntülerinin olduğu kolaja Ersan Şen’le ilgili tek bir kare koydu. O da şarkının “Eller anlamaz” kısmı.