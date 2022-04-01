Sağlıkçılar, Covid-19’dan ölen meslektaşlarını andı

Sağlıkçılar, salgın boyunca görevi başında Covid-19’dan ölen 520 sağlık çalışanını andı.

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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72,’nci Büyük Kongresi’nde, 1 Nisan’ın ‘COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü’ ilan edilmesi dolayısıyla, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde, sağlık meslek ve emek örgütleri mensupları anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, ölen sağlık çalışanlarının 187’sinin hekim olduğu söyledi.

Salgın döneminde, hastalanan yurttaş sayısının 15 milyona, ölenlerin ise 100 bine yaklaştığını söyleyen Baytemür, şunları dedi: “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz onların anılarını yaşatmaya, bu salgınla doğru temelde mücadele etmeye devam edeceğiz, buna söz veriyoruz.”

‘Yıpranma payı’ talebi

Baytemür, Covid-19’un ‘illiyet bağı aranmaksızın’ meslek hastalığı sayılması için gerekli yasal düzenlemeleri talep ettiklerini söyleyerek, “Hakkımız olan yıpranma payının uygulanmasını istiyoruz. Hayatımızı korumamıza yardım edecek çalışma koşulları istiyoruz” dedi.

Anma etkinliğine, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği üyeleri katıldı.