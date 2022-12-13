Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara beslenme önerisi: Aylık maliyeti 1311 lira

ALTAN SANCAR

Sağlık Bakanlığı, eylülde okul çağı çocuklarında sağlıklı ve dengeli beslenmesinin sağlanması için öneriler yayınladı. Yayınlanan önerilerde yer alan şekilde bir çocuğun beslenmesinin aylık tutarının 1311 liraya mal olduğu görülüyor.

Fotoğraf: AA

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 8 Eylül 2022’de yayınladığı önerilerde çocukların fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimleri için beslenme çantaları, öğle ve akşam yemekleri önerileri sıralandı.

Süt, yoğurt, peynir, kefirin yanı sıra dondurma, sütlü tatlılar ve süt tozu gibi sütten yapılan ürünler önerildi. 4-6 yaş grubunda günlük iki buçuk, 7-18 yaş grubundaysa üç porsiyon süt ve süt ürünleri tüketilmesi tavsiye edildi.

Önerilerde ayrıca çocukların her gün bir yumurta yemesi tavsiye ediliyor. Ayrıca et ve yumurtayı tüketemeyen çocukların beslenmelerinde ise belirli oranda tahıllarla karıştırılıp iyi pişirilerek protein kalitesi yükseltilen kuru baklagillere yer verilmesi tavsiye ediliyor.

4-6 yaş grubunun günde iki porsiyon sebze, bir buçuk-iki porsiyon meyve, 7-10 yaş grubunun iki buçuk porsiyon sebze, iki porsiyon meyve, 11-14 yaş grubunun iki buçuk-üç porsiyon sebze, iki-iki buçuk porsiyon meyve, 15-18 yaş grubunun ise üç buçuk porsiyon sebze, iki buçuk porsiyon meyve tüketmesi öneriliyor.

Ekmek ve tahıllar için 4-6 yaş grubunda günlük iki buçuk-üç, 7-10 yaş grubunda üç-üç buçuk, 11-14 yaş grubunda dört buçuk-beş, 15-18 yaş grubunda ise yedi-sekiz porsiyon tüketim tavsiye ediliyor.

Öneriler listesinde “Okulda öğlen yemeği veriliyor… Yemeklerinizi okul yemekhanesinde yiyerek daha dengeli ve sağlıklı beslenebilirsiniz” ifadeleri yer alıyor.

Muhalefet uzun süredir okullarda çocuklara yemek sağlanması için teklifler verse de iktidar tarafından kabul edilmiyor.

Bakanlığın listesinde yer alan ürünler şöyle:

Bakanlığa bağlı müdürlüğün sıraladığı bu ürünlerden düzenli olarak çocuklarına vermek isteyen aileleri yüklü bir fatura bekliyor.

Bakanlığın önerdiği porsiyonları günlük olarak tüketen bir çocuk için, marketlerden sağlanan en ucuz ürünlerle hazırlanan porsiyonların günlük maliyetleri şöyle:

Kahvaltı: Altı menünün 30 gün uygulanması 232,55

Peynir, haşlanmış yumurta, taze meyve suyu ve ekmek: 9,5 TL

Süt, poğaça, mandalina veya portakal: 6,75

Süt, haşlanmış yumurta, domates veya salatalık: 6,81

Kaşarlı tost, taze meyve suyu: 5,5 TL

Peynirli omlet, domates veya salatalık, ekmek, ıhlamur: 7,95

Süt, tahin-pekmez, portakal: 10 TL

Akşam veya öğle yemeği: Altı menünün 30 gün uygulanması 1078,5

Kuru fasulye yemeği, bulgur pilavı, karışık salata ve ayran: 20 TL

Kıymalı kabak, makarna, yoğurt: 26,75

Kıymalı tepsi böreği, domates salatası ve ayran: 55,95

Mercimek çorba, etli yaprak sarma (yoğurtlu) ve meyve: 21 TL

Fırında tavuk, pirinç pilavı, havuç-marul salatası: 39 TL

Püreli köfte, zeytinyağlı taze fasulye ve sütlaç: 53 TL

Kullanılan ürünlerin maliyetleri piyasadaki en ucuz ürünler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Porsiyon hesaplamalarıysa uzman diyetisyenlerin desteği ve aşçı tarifleriyle hesaplanarak habere eklenmiştir.

Ürünlerin fiyatları aşağıdaki gibi:

En ucuz peynir: Peynes 500 gr Lor Peyniri- 18,75 TL – 3,75+2,16+

En ucuz 30’lu yumurta: Carrefour M Boy 30’lu Yumurta- 65,00 TL – 2,16

Ekmek: Halk ekmek (Ortalama): 3 TL

Süt: Birşah 1 lt Yarım Yağlı Süt- 14,75 TL – 3,65,

Kaşar Peynir: Tarabya 1 kg Kaşar Peyniri- 125,00 TL – 4 TL

Domates: 1 Kg- 15 TL – 2 TL

Salatalık: 1 Kg- 10 TL – 1 TL

Mandalina: 1 Kg- 6 TL- 60kr

Portakal: 1Kg- 10 TL – 2+1,5

Tahin: Aytaç 600 gr Tahin- 44,25 TL – 5 TL

Pekmez: Abdurrahman Tatlıcı 800 gr Cam Üzüm Pekmezi- 44,00 TL – 5 Tl

Kuru Fasulye: Yöremce 1 kg İri Dermason Fasulye- 29,00 TL – 6 TL

Bulgur: Carrefour 2.5 kg Pilavlık Bulgur- 35,50 TL – 7 TL

Kıyma: 1 Kg- 75 TL

Kabak: 1 Kg- 15 TL

Makarna: Bendo 500 gr Boncuk Makarna- 6,90 TL

Tavuk: Hastavuk 1900 gr Poşetli Bütün Tavuk- 60 TL

Pirinç: Rençber 1 kg Kırık Pirinç- 16,90 TL

Havuç: 1 Kg- 10 TL

Marul: 15 TL

Patates: 1 Kg- 10 TL

Taze Fasulye: 1 Kg- 30 TL

Yoğurt: Birşah 2000 gr Yarım Yağlı Yoğurt- 30 TL

Mercimek: 1 Kg- 20 TL – 5 TL

Elma: 1 Kg- 15 TL

Muz: 1 Kg- 13 TL

Poğaça: 2,50 TL

Migros Ihlamur 20’li 30 gr Karışık Bitki Çayı: 14,00 TL

Yufka: 12,45

Salamura Yaprak Konserve 400 g- 28,95 TL