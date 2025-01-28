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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık Bakanlığı, yedi ildeki kamu hastanelerinde 'kapsamlı' teftiş başlattı

Sağlık Bakanlığı, yedi pilot ildeki kamu hastanelerinde acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane ve yoğun bakım gibi birimlerde teftiş başlattı.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklamasına göre kamu hastanelerinde yeni bir teftiş sistemi başlatıldı.


Bu çerçevede seçilen yedi pilot ilde kamu hastaneleri denetlenecek.

Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak.

Bu birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişine bakılacak. Bakanlık, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra gelecek dönem tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor.

Bakanlık, bu adımlarla ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Daha önce alanında uzman hekimlerin yer aldığı Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu’nu oluşturan bakanlık, ayrıca 20 farklı branşta bilimsel komisyonlar oluşturdu.

Komisyonlar aracılığıyla sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek gerekli adımları atacak.

Hangi kamu hastanelerinin denetlendiğine dairse bir bilgi verilmedi.

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