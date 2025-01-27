TTB: Muayene katkı payı zammını geri alın

Türk Tabipleri Birliği (TTB), muayene katılım paylarına yüzde 200 ile yüzde 542,8 zammın geri alınmasını istedi. Sağlık Bakanlığıysa katılım payının 17 yıldır ilk kez artırıldığını belirtti.

Fotoğraf: TTB

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ‘SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’yle muayene katılım payları artırılmıştı.

Tebliğ 25 Ocak’ta yayınlansa da aynı 15 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ediyor.

Tebliğle ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında (devlet hastaneleri) daha önce altı lira olan muayene katılım payı 20 lira olacak.

Basamak arttıkça, katkı payı da artıyor

Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle bunlara bağlı semt polikliniklerinde ve üçüncü basamak hastanelerde yedi liralık muayene katılım payı 45 lira olacak.

Diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/vakıf üniversite hastaneleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde daha önce sekiz lira olan muayene katılım ücretiyse 45 liraya yükseldi.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında daha önce 15 lira olan muayene katılım payı da 50 liraya çıkarıldı.

İkinci basamak sağlık kurumlarına aile hekimlerinden sevk alarak gidecek hastalar içinse muayene katılım payları yüzde 50 indirimli olacak.

Sağlık Bakanlığı: 2008’den beri ilk kez artırıldı

Buna göre genel hizmet veren devlet hastanelerinde yüzde 233,3, eğitim ve araştırma hastanelerinde yüzde 542,2, üniversite hastanelerinde yüzde 462,5, özel hastanelerdeyse yüzde 233,3 zam yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından kamu sağlık harcamalarında büyük bir artış olmasına rağmen 2008’den beri katılım paylarının artırılmadığı söylendi.

Açıklamada şehit yakınlarından, gazilerden, ödeme gücü bulunmayanlardan, kronik hastalığı olanlardan ve acil hallerde katılım payı alınmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Yapılan değişiklik ve düzenleme ile sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruların gerekli ölçüde yapılması hedeflendi” dendi.

‘Yaşlı ve yoksulların sağlık hizmeti almasını engeller’

TTB’nin konuyla ilgili yazılı açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun bile 2023 itibariyle nüfusun yüzde 30,7’sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle yaşadığını kabul ettiğini, yaklaşık beş milyon hanede 20 milyona yakın insanınsa sosyal yardımlarla hayatını sürdürmeye çalıştığı söylendi:

“İnsanlarımızın ciddi şekilde beslenme, barınma, geçim sorunları yaşadığı bugünlerde muayene katılım paylarına yapılan bu fahiş zamlar özellikle kronik hastalığı olan yaşlı ve yoksul hastalarımızın sağlık hizmetine ulaşmasına engel olacaktır.”

İkinci basamağa aile hekimi sevkiyle gidenlerin katılım payının yarısını ödemesininse aile hekimliği merkezlerini ‘sevk merkezleri’ne dönüştüreceği söylenen açıklamada şöyle devam edildi: “Bu nedenle hekimlerle hastaları karşı karşıya getirme tehlikesi taşıyor. Aralarında işçi, memur, esnaf, emekli temsilcilerinin de olduğu SGK Yönetim Kurulu’nu sağlık hizmetine erişimi güçleştiren bu zamları geri çekmeye çağırıyoruz.”

‘Muayene katkı payı gereksiz kullanımı önlemez’

Açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, asgari ücrete yüzde 30 zam yeterli görülürken muayene katılım paylarına yapılan zammın adaletsizlik olduğu vurgulandı.

Muayene katılım payları 5510 sayılı SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla yine ‘gereksiz kullanımı önlemek’ gerekçesiyle alınmaya başlanmıştı. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği 2008’de Türkiye’de kişi başı hekime müracaat sayısı 6,8 iken, son açıklanan istatistiklere göre 2023’de 11,4’e yükseldi.

Açıklamada, “Görüldüğü gibi muayene katılım payları “gereksiz kullanımı önlememekte, ancak yoksul hastalar için ciddi bir yük oluşturuyor” dendi.