Aile sağlığı merkezinde (ASM) çalışan hekim, hemşire ve ebelerin ‘Eziyet Yönetmeliği’ne tepkileri sürerken yeni bir kanunla çalışma alanları genişletildi. ASM’ler, yabancılara ve geleneksel tıp uygulamalarına açıldı.

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Sağlık Bakanlığı 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nden geri adım atmıyor. Ancak itirazları da yumuşatmak için başka yenilikler getirdi. ASM’lerde ‘daha yüksek gelir’ elde edilmesi için şimdiye kadar yapılmayan işlerin önü açıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 9 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni kanunla, Türkiye’de bulunan yabancılara belli bir ücret karşılığında ASM’lerden hizmet sunulması sağlandı. Bunun için ikamet izni bulunan yabancılara aile hekimliğine kaydolma imkânı getirildi. İkamet izni bulunmayanlarsa turist sağlığı kapsamında hizmet alabilecek.

Mesai dışında akupunktur, fitoterapi yapılabilecek

Akupunktur ve fitoterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, mesai dışında olmak kaydıyla, sertifikası bulunan aile hekimleri tarafından sunulabilecek.

Bakanlık bunu, “Vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi sağlandı ve bazı sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı” diye savundu.

Özel amaçlı raporlar ücretli oldu

Yeni düzenlemeye göre aile hekimliğinde verilen özel amaçlı raporlar için ücret alınacak. Teşhis ve tedavinin bir parçası olarak verilen istirahat raporu kapsam dışı.

Klinik araştırmalar kolaylaştı

Son değişiklikler arasında bilim insanlarının klinik araştırmaları daha ekonomik şekilde yapmasının önünün açılması da var.

Klinik araştırmaların daha erişilebilir olmasıyla yenilikçi tedavilere daha erken ulaşılmasının amaçlandığı belirtildi. Bakanlık bilgi notunda, “Yine klinik araştırmaların maliyetinin azaltılmasıyla ülkemizin uluslararası arenada klinik araştırmalar için cazibe merkezine dönüşmesi hedeflendi” dedi.