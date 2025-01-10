ASM çalışanları bakan Memişoğlu’nu istifaya çağırdı

MESUDE DEMİR

Aile sağlığı merkezi (ASM) hekimleri, hemşire ve ebeleri, ‘Eziyet Yönetmeliği’ne karşı üçüncü iş bırakma eylemlerinde bir kez daha Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu istifaya çağırdı.

Fotoğraflar: Diken

ASM çalışanları beş günlük iş bırakma eyleminin son gününde de seslerini Ankara’ya duyurmaya çalıştı.

1 Kasım’da yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin getirdiği düzenlemelerin mevcut sorunları çözmek yerine artıracağı savunuluyor.

TTB, aile hekimlerinin dernek ve sendika temsilcileri bakanlıkla görüşse de henüz geri adım atılmadı. Bakanlık günbegün bazı ödemeler getirerek ASM çalışanlarını ikna etmeye çalışıyor.

İstanbul’daki aile hekimleri, eylemlerini bugün Kadıköy İskele Meydanı’nda yaptı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin de destek verdiği eyleme katılan sendikalar şunlardı:

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

Hekim Sen İstanbul Şubesi

Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

HEP-SEN

İstanbul Aile Hekimleri Derneği

İstanbul Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul şubesi

‘Algı çalışması peşindesiniz’

Ortak açıklamayı Sosyal ve Sosyal Hizmet Emekçileri Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak okudu. Açıklamada, “Ne bizim emeğimiz ne halkın sağlığı umurunuzda. Algı çalışmaları peşindesiniz” dendi.

Bakanlık bürokratlarının bilgisayar oyunlarından bozma bu yönetmeliği ASM çalışanlarına kabul ettirmek adına yaptıklarının şirazeden çıktığı belirtilen açıklamada, devlet ciddiyetinden uzak, yalan yanlış bilgilendirmelerle halkı onlara karşı kışkırtma gayretine girdiği savunuldu.

Bu yönetmelik nezdinde Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanları ve hastalarıyla inatlaştığı belirtildi: “Oturduğunuz makamlar inatlaşma makamları değil, icra makamları.”

‘Bir ayda şehir hastanelerine ödenenle kentin tüm ASM’leri yenilenir’

Bakan Memişoğlu, 2025’te bin ASM merkezi açacaklarını söylemişti. Ortak açıklamada, 20 yılda, 81 ile 20 ASM yapamadıkları hatırlatıldı: Siz sadece şehir hastanelerinde yandaşlarınıza ödeme yapıyorsunuz. Bir ayda şehir hastanelerine ödediğiniz para ile İstanbul’un tüm ASM’leri yeniden yapılır. Ama tercihiniz şehir hastanelerinin müteahhitlerini zengin etmek.”

‘Yönetmeliği çöpe atın’

Bakanlığın bu yanlıştan (yönetmelik) dönmesi için ne gerekiyorsa yapılacağı ifade edilen açıklamada, “Eziyet yönetmeliğinizi çöpe atmadan durmayacağız” dendi.

Kararlılık vurgusuyla şöyle devam edildi:

“Önce o eziyet yönetmeliğini çöpe atacaksınız, önce ASM yapacaksınız, önce yoksulluk sınırı altında, açlık sınırı altında çalışmaya zorlamayacaksınız. Önce aşı temin edeceksiniz, önce AP malzemesi vereceksiniz, önce maske vereceksiniz, önce şiddeti önleyeceksiniz, önce bizim güvenliğimizi sağlayacaksınız, önce bizim emeğimizi yok saymayacaksınız, önce bizi dinleyeceksiniz.

Hastanelerimizi yıktınız, üniversitelerimizi boğdunuz, aşı üreten, bilgi üreten kurumlarımızın kapısına kilit vurdunuz. Doktorları, ebeleri, hemşireleri kovaladınız. Hastalarımızı çaresiz bıraktınız. ASM’lerimizi ve birinci basamağı eziyet yönetmelikleriniz ile bitirmenize izin vermeyeceğiz.”

Eylemciler davul zurna eşliğinde hep birlikte halay çekti.