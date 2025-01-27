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Sağlık Bakanlığı: Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki numune kapları değiştirildi

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerindeki bazı numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini duyurdu.

Kayseri Şehir Hastanesi. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre bakanlığın açıklaması şöyle:


* Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheler üzerine tedarikçiyle irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir.

* Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır.

* Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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