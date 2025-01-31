Sağlık bakanı: Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz” dedi.

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Memişoğlu, Eskişehir Valiliği’ni ziyaret etti.

Basına kapalı ziyaretin ardından özel hastanelerle ilgili mevzuatı komple değiştirdiklerini belirten bakan şunları söyledi:

* Daha iyi, kaliteli hizmet vermesi için bütün sağlık tesislerimiz için uğraşıyoruz. Özel hastanelerimiz de bizim zenginliğimiz ve önemli bir sağlık hizmet sunum alanımız.

* Çok iyi hizmet sunan özel sektörümüzün olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün dünyadaki insanlar, sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye geliyorlar. Daha kaliteli, daha iyi hizmet vermek için bu mevzuatı çıkardık.

* Tabii ki en önemli özelliği şu; sadece kalite veya fiziki değerlendirme değil, aynı zamanda tıbbi uygulamaların da değerlendirilebileceği bir imkan sağlıyor bize bu.

“Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz” diyen Memişoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunun da esasında belirli standardı sağlayacağı konusunda öngörümüz var. İnşallah bunu da sağlayacağız. Türkiye sağlık hizmetleri konusunda çok iyi yerlerde.

Daha ulaşılabilir, daha iyi sağlık hizmeti için uğraşıyoruz. Bunun yanında tabii sağlık bilgisi ve teknolojisini de üretmeye çalışacağız.”