TTB'den yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne eleştiri

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) değerlendirmesine göre yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı’nın iddia ettiği gibi ‘sil baştan’ değişiklik yapmıyor.

Fotoğraf: TTB

Yeni düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle 2002’de yayınlanan ve bugüne kadar 45 defa değiştirilen 69 madde, 12 ek madde ve 20 geçici maddelik yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yine özel sektör kollandı

Birliğin Hukuk Bürosu yeni yönetmeliği madde madde değerlendirdi. TTB’nin açıklamasında bu düzenlemelerin kapsamlı bir değerlendirmesinin süreceği, hukuka aykırı maddelerinin iptali için gerekli hukuksal girişimde bulunulacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamada aşağıdaki değerlendirmeler yapıldı:

* Yönetmeliğin ilintili hükümlerinin birleştirilmesi ve sadeleştirilmesiyle madde sayısı 51’e indirildi. Düzenlemedeki 14 geçici maddenin kimi hükümleriyle yer seçimi ve bina uygunsuzlukları olanlara Mart 2026’ya kadar, personel, fiziki şart ve seyyar röntgen cihazı ve radyoloji merkezi kurulma zorunluluğunu yerine getirmemiş olanlara 2025 sonuna kadar yeniden süre verildi.

* Ön izin almasına karşın ruhsat alamamış olanlar için de 2028 sonuna kadar süre tanındı. Bu yolla esasen 2002’den bu yana geçici maddeler ve ek maddeler ile uzatılan süreler ‘yeni’ düzenlemeyle de ötelendi.

Hastane sahipliğiyle ilgili düzenleme, mevcutları kapsamıyor

* Yeni düzenlemeyle özel hastane sahibi olmak isteyenler için getirilen ‘1219 sayılı kanunun 28’inci maddesinde sayılan suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş gerçek kişiler, kamu görevinden yasaklı gerçek kişiler ile ortaklık yapısında bu kişilerin bulunduğu tüzel kişiler adına özel hastane açılmasına izin verilmez. Bu kişiler ruhsatlı özel hastanelerin ruhsatlarını devralamaz, adına özel hastane ruhsatı bulunan tüzel kişilerin ortaklık yapısında yer alamaz’ kısıtlamasının halihazırda ruhsatlandırılmış veya ön izin almış özel hastanelerde uygulanmayacağı da yine geçici maddeyle düzenlendi.

* Bugün yayımlanan yönetmelikteki pek çok hüküm yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin istisnalarını düzenleyen ek 5’inci maddesinden alınmıştır. Bu yönüyle ‘yeni’ olan hükümler, eskinin istisnai halleridir.

Vakıf üniversiteleriyle işbirliği yapanlara kadro ayrıcalığı sürüyor

* Kapsamda görülemeyecek vakıf üniversitesi hastanelerine ilişkin düzenleme yapılmış, vakıf üniversiteleriyle işbirliği yapan özel sağlık kuruluşlarına kadro olanakları sağlanmaya devam edilmiştir.

* Tıp teknolojisi düzenlemeye konu alan içine alınmıştır. Faaliyet izin belgesinde yazılacak unsurlar arasında ‘özellikli planlama kapsamına alınan tıbbi cihazlar’ ibaresi eklenmiştir.

*Ruhsat tanımı, ‘yönetmeliğe uygunluk’ yerine ‘sağlık hizmeti sunumuna uygunluk’ olarak tanımlanmıştır.

Bu nasıl kadrolu çalışma?

* Sağlık personeli özel hastane kadrosunda sözleşmeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışacağına dair açık düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme şirket kurdurularak çalışmakta olan hekimlerin bordrolu çalışmaya dönecekleri anlamına gelmektedir.

* Bir yandan kadrolu çalışma denirken, öte yandan ‘kadro dışı geçici tabip çalıştırma’yı özel bir başlık da açarak oldukça geniş bir biçimde korumaktadır. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla faal muayenehanesi olup başka bir sağlık kuruluşunda çalışmayan tabiplerin muayenehanelerini kapatması halinde aynı ildeki en fazla iki özel hastanede kadro dışı geçici olarak çalışmasına izin verileceği belirtilmektedir.

Muayenehane hekimlerine kısıtlama sürüyor

* Muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerden yararlanarak hastalarını tedavi edebilmelerine dair eski yönetmelikle getirilen Özel Hastaneler Kanunu hükümlerine de aykırı kısıtlamalar, 7 Ocak 2023 ve 7 Nisan 2023 tarihli düzenlemeler esas alınarak yeni yönetmeliğe taşınmıştır.

* Eski düzenlemenin 10’uncu maddesindeki ‘Özel hastaneler, müstakil binada faaliyet gösterir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez’ hükmü yeni yönetmeliğin 5’inci maddesinde yinelenmiştir. Dolayısıyla halihazırda parçalanmış hizmet sunumunun eski yönetmelik ile izah edilemeyen nedenlerinin nasıl giderileceği de anlaşılamamaktadır.

* Özel hastanelerin ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç üç yıl içinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na (TÜSEB) bağlı bir birim olan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi almak zorunda olacaklarına dair düzenleme yapılmıştır. Akreditasyon belgesi alamayan hastanelerde, hastaların görebileceği şekilde ‘Bu hastanenin TÜSKA akreditasyon belgesi yoktur’ ibareli bilgilendirme tabelası asılmasının zorunlu olacağı ve bakanlıkça bu hastanelerin her yıl ocak ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirileceğine dair hüküm bulunmaktadır.

Radyoloji ve tıbbi laboratuvar tetkikleri için hizmet alımına izin veriliyor

* Özel hastanelerin hizmet satın almalarına izin verilmeye devam edilmiş, radyoloji ve tıbbi laboratuvar tetkikleri için hizmet alımı yapılabileceği kabul edilmiş ve bu hizmet alımlarını ‘Ruhsat/faaliyet izin belgesi bulunan diğer sağlık kuruluşlarından veya tıbbi cihaz satış yetki belgesine sahip yüklenici firmalardan yerinde hizmet alımı şeklinde yapabilir’ denilmiştir. Metinde başka yerde atıf olmamakla birlikte “tıbbi cihaz satış yetki belgesine sahip yüklenici firmalardan yerinde hizmet alımı’ olanağı yeni düzenlemeyle kabul edilmiş, bu düzenlemenin kapsamı belirsiz bırakılmıştır.

* Eski yönetmelikte bulunmayan ‘palyatif bakım yatağı’ ibaresi de düzenlemeye alınarak ‘Özel hastanelere; talep etmesi halinde ilgili mevzuatında tanımlanan standartlara uygun olmak şartıyla en az beş, en fazla ise toplam yoğun bakım yatak sayısının yüzde 20’si kadar palyatif bakım yatağı ilave etmesine izin verilir. Bu kapsamda verilen palyatif yataklar ruhsata işlenir. Bu yataklar başka bir amaçla kullanılamaz ve başka bir yatak türüne dönüştürülemez’ hükmü getirilmiştir.