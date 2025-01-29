Resmi Gazete'de yayınlandı: Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' 

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği’ni değiştirdi. Önemli yenilikler getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Bakan Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla yenilenen yönetmelikle özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi.

Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini hayata geçiriyor.

Tıbbi işlemler de kontrol edilecek

Yılda üç kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bunun için kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek.

Yönetmelikle ayrıca aşağıdaki yenilikler geldi:

Yatak ve hekim kadroları devredilemeyecek

Özel hastanelerde devir işlemleri yasaklandı. Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor.

Dışarıdan hizmet alımına sıkı denetim

Özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor.

Fahiş fiyat farkları yasaklandı

Özel hastanelerde fahiş fiyatlar yasaklandı. SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları baz alınacak.

Hastane sahipliği için yeni kriterler geldi

Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor.

Usulsüzlükler yapay zekayla önlenecek

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekânın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizması uygulanmaya başlanacak. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Üç yıl geçerli akreditasyon belgesi zorunlu

Özel hastanelerin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında yedi boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alıyor. Bu akreditasyon belgesi üç yıllığına verilecek ve her yıl kontrol edilecek. Tarihte ilk kez rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu zorunlu hale getirildi.

Vatandaş doğrudan bakanlığa bildirim yapabilecek

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkeziyle entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi. Bununla doğrudan bakanlığa bildirimde bulunulabilecek.

Muayenesini kapatarak hastaneye gelen hekime kadro şartı yok

Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı getiriliyor. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak.

Teknikerler çalıştırmak zorundalar

Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale geliyor. Tarihte ilk kez bu kadrolar için zorunluluk uygulanacak.

Nakil ambulansı bulunacak

Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak. Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

Güvenli binalara taşınmada kolaylık

Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Depreme dayanıklı, gelişmiş fiziki imkanlara sahip hastanelerde hizmet sunulması hedefleniyor.

Palyatif yatak açabilecekler

Özel hastanelere palyatif bakım yatağı açmak istemeleri halinde kolaylık sağlanarak bakıma ihtiyaç duyan hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişmesi hedefleniyor.