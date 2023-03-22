Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde herhangi bir salgın yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde herhangi bir salgının söz konusu olmadığını söyledi.

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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde konuşan Koca, 6 Şubat’taki depremlerin ardından büyük bir afetin sonuçlarına karşı mücadele verdiklerini söyledi.

AA’nın haberine göre bakan, depremler sonrasında gündeme gelebilecek konulardan birinin salgın hastalıklar olduğundan bahsederek şu bilgileri verdi:

“6 Şubat 2023’ten itibaren incelenen ve farklı zamanlarda ishal şikayetiyle başvuran hastalardan alınan numunelerde nörovirus, escherichia coli, rotavirus, campylobacter ve adenovirus gibi etkenler tespit edilmiştir. Bu etkenler, salgın tanımına uyacak şekilde, belirli bir yerde, belirli bir zaman aralığında, vaka kümelenmesi şeklinde ve beklenenden fazla sayıda değildir. Bir kez daha söylüyorum, elimizde salgın tanımıyla örtüşen, ona işaret eden veri kesinlikle yoktur.”

Koca ayrıca Adıyaman’da, Hatay’da Antakya, Defne, İskenderun, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde, Şanlıurfa’da ise merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü’de şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının uygun olmadığını söyledi.