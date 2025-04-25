Sağlık bakanına göre çocuğunuz yoksa aile değilsiniz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu “Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” dedi.

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Habertürk canlı yayınında konuşan Memişoğlu, şunları söyledi: “Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde bir çocuk oluyor.

‘Kardeşsiz bırakmayalım’ diyorum’

Aile bakanlığımız, sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla maddi destek de çıkardı. Benim üç çocuğum var, o yüzden rahat konuşuyorum. Bir ablam var bir de ben, iki kardeşiz. Kardeş hayatta çok önemli. ‘Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım’ diyorum.

Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Aileyi de anne, baba ve çocuklar oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz.”

Memişoğlu’nun sözleri sosyal medyada gündem oldu, X’te bazı kullanıcılar bakanı eleştirdi.

Bırakalım laf salatasını .. Sağlık Bakanı önce ortaya saçılan hastane yolsuzlukları , yeni doğan çetesi gibi hastane mafyaları ile uğraşsın.. İlla da aile diyecekse Kuran kursunda taciz edilen çocuklar var .Onlarla ilgili ne yapacak? Anlatabilir mesela iyi de olur https://t.co/pjx6mMsvUh — Sirin Payzin (@siring) April 25, 2025

Bir erkek ve kadına evlenirken devlet olarak verdiğiniz belgenin adı “Aile Cüzdanı” sayın sağlık bakanı. Hani ortada daha çocuk falan yokken!? #SağlıkBakanı https://t.co/GEJR4jqcyV — DidotheSpud (@didothespud) April 25, 2025

Aile olmak için çocuk şart değil.



Ailenin dünyada kabul edilen tanımı şu:



Aile: güçlü duygusal bağlar yoluyla birbirine bağlı olan, aynı evi paylaşan veya paylaşmasa bile birbirlerine duygusal, ekonomik ve sosyal destek sağlayan bireyler grubu.



Aile olmak için karşı cins bile… https://t.co/6Tm61SMbs1 — Koray Pehlivanoğlu (@korayphlvglu) April 25, 2025