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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanına göre çocuğunuz yoksa aile değilsiniz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu “Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” dedi.

Fotoğraf: AA

Habertürk canlı yayınında konuşan Memişoğlu, şunları söyledi: “Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde bir çocuk oluyor.


‘Kardeşsiz bırakmayalım’ diyorum’

Aile bakanlığımız, sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla maddi destek de çıkardı. Benim üç çocuğum var, o yüzden rahat konuşuyorum. Bir ablam var bir de ben, iki kardeşiz. Kardeş hayatta çok önemli. ‘Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım’ diyorum.

Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Aileyi de anne, baba ve çocuklar oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz.”

Memişoğlu’nun sözleri sosyal medyada gündem oldu, X’te bazı kullanıcılar bakanı eleştirdi.

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