Sivassporlu Rey Manaj 'doğal olan normal doğum' pankartı için özür diledi

Sivasspor’un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, ‘doğal olan normal doğum’ pankartı nedeniyle kadınlardan özür diledi.

Fotoğraf: X/ @esikplatformu – AA

Sivasspor-Fenerbahçe maçında erkek futbolcuların taşıdığı pankart tepki çekmişti.

Pankartta ayrıca, ‘tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal değildir’ yazıyordu.

Sivasspor’un 28 yaşındaki Arnavut futbolcusu Manaj, Instagram hesabından paylaştığı gönderisinde pankartta ne yazdığını bilmediğini söyleyerek bütün kadınlardan özür diledi.

Manaj’ın paylaşımı şöyle:

“Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim. Sizin bedeniniz ve sizin kararınız.”