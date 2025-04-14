EŞİK: Kadınların nasıl doğum yapacağı, neyi 'doğal' bulacağı sadece kadınları ilgilendirir

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Sivasspor-Fenerbahçe maçında erkek futbolcuların taşıdığı “Doğal olan normal doğumdur” pankartına tepki gösterdi: “Kadınların nasıl doğum yapacağı, neyi ‘doğal’ bulacağı ya da bedeniyle ne yapacağı sadece kadınları ilgilendirir.”

Fotoğraf: X/ @esikplatformu

EŞİK’in X’teki açıklaması şöyle:

“Bakanlık tarafından organize edilen mansplaining gösterisi! Sivasspor-Fenerbahçe maçında, tamamı erkek futbolculardan oluşan iki takım, Sağlık Bakanlığı’nın kampanyası kapsamında ‘Doğal olan normal doğumdur’ yazılı bir pankartla sahaya çıktı.

Seyircilerin %95’inin erkek olduğu bir alanda, kadınların doğum tercihlerine dair tek taraflı ve cinsiyetçi bir mesaj verildi. Futbolcular eliyle sunulan ‘normal doğum’ propagandası, kadının bedenine ve üreme haklarına yönelik yönlendirici ve cinsiyetçi bir müdahaledir. Kadınların nasıl doğum yapacağı, neyi ‘doğal’ bulacağı ya da bedeniyle ne yapacağı sadece kadınları ilgilendirir.”