Sağlık bakanı: Hedefimiz sezaryeni yüzde 20'lere düşürmek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10 doğumdan 6,1’inin sezaryen olduğunu belirterek “Hedefimiz yüzde 20 bandının üstüne çıkmayacak şekilde bir yola koymak” dedi.

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Memişoğlu, Habertürk‘te Mehmet Akif Ersoy’un programına katıldı.

Bakanlığın depreme hazırlığı, son günlerdeki normal doğum tartışması ve atamalar üzerine konuşan bakan özetle şunları söyledi:

‘Lojistiği karayoluyla değil hava deniz yoluyla planladık’

* (Depremde) İstanbul bütün Türkiye’yi destekleyebilir ama bütün Türkiye organize şekilde İstanbul’u desteklemesi lazım. Hangi şehir hangi alana gideceğini bilecek. Kartal ve Başıbüyük’ü Bilkent Şehir Hastanesi’yle eşleştirdik. Nüfusa, yatak kapasitesine bakarak eşleştirdik. Eczaneleri dahi eşleştirdik. Ankara veya Diyarbakır’daki bir eczane Kadıköy veya Beşiktaş bölgesinde hangi eczaneyle eşleştiğini tanımladık. Gelebilmesi için de deniz ve havayollarında nereye intikal edecek, nasıl edilecek, bunları da programladık.

* Topluma göre afet planı yapalım dedik sağlıkta. Hangi hastaneye gidecek, nasıl gidecek. Çünkü hastaneyi tanıması lazım. Konya’dan gelecek bir insan buradaki hastaneyi bilmez. Çok ayrıntılı çalıştık.

* Karayolu değil daha çok hava ve deniz yoluyla planladık lojistiğimizi. 10 hastanenin lojistik anlamında hangi iskeleye nasıl yanaşacağını da planladık. İnsanların da deniz yoluyla ulaşımının planlandığını memnuniyetle gördüm.

‘6 Şubat depreminde dünyaya örnek olduk’

* Bir yaşında çocuk yürür. Beynin korteksi otomatik değildir. Çocuk düşünerek yürür. Yürürken nasıl adım atacağını düşünür müsünüz? Artık sizin için rutindir o. Bizim deprem hazırlığı rutin hale gelmesi lazım, otomatik olması lazım. 6 Şubat depremindeki inşaatlar ve fiziki yapılara dünya hayran şu anda. Ancak kaybeden canı geri getiremezsiniz. O depremde sağlık çalışanları mükemmeldi. 6 Şubat depreminde dünyaya örnek olduk. DSÖ gelip literatüre geçirmiş durumda. Biz depremde de Covid’de de dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunduk. Her iki zor imtihanı da geçtik.

‘Doğal olan normal doğum’

* Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sağlıkla ilgili faydalı olan neyse onu topluma öğretmek, uyarıları yapmakla görevli bakanlığım ben.

* Aynı takımın, Sivasspor’un bundan iki sene evvel meme kanseriyle pankartı var. Bu tartışmadan memnunum. Hiçbir kadının, hiçbir bayanın, hiçbir çocuğunun hayatına zorla müdahale edecek politika uygulamayız. Bunu düşünmek bile patolojik düşüncedir. Herkes hayatında özgürdür kanun çerçevesinde. Doğru olanı, sağlıklı olanı söylemek ve bununla ilgili planlama yapıp, politika üretmekle mükellefim. Orada biz kimseye hakaret etmiyoruz. Bunu başka algılarla veya başka politikalarla gerçekten bu ülkeye zarar verecek mantıkla hareket eden bazı arkadaşlarımız belki de köpürtüyor. Doğal olan normal doğum.

’10 doğumdan 6,1’i sezaryenle’

* Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15’tir sezaryen oranı. 10 doğumdan sadece bir veya ikidir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6,1’i sezaryenle oluyor. Sezaryenle olan çocuk tıbbi olarak akciğeri olarak yeterince gelişmemiş olabilir, annesiyle teması yetersiz olabilir.

‘Kimsenin özel hayatına karışmıyoruz’

* Bizim belki de hatamız, tam anlatamadık topluma. Özel hastanelerimizde sezaryen maalesef daha fazla. Yüzde 61’in üstünde. Devlette daha düşük. Yüzde 30 bandında. Türkiye’de çok iyi özel sektörümüz var, dünya çapında. Canlı doğum oranı sayımız düşüyor. Kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Net söylüyorum ki, bebek ve anne için de normal doğum sağlıklı olanı.

‘Hedefimiz sezaryeni yüzde 20’lere düşürmek’

* Sağlıkta bir hastanenin tedavisinin yasaklanması diye bir şey sözkonusu olmaz. Biz bilimsel verilerle çalışırız. Normal doğum fizyolojiktir, doğaldır. Tıbbi olarak gereklilik olursa ameliyatla çocuk çıkabilir bunun ismi sezaryendir. Tıp merkezlerinde acil sezaryen yapılabilir ancak planlı sezaryenlerin hastanelerde olması tıbbi olarak zorunluluktur. Makul olmamız lazım, objektif olmamız lazım. Herkes başkasının ne yaptığını sorguluyor. Önce biz kendimiz ne yaptık diye sormamız lazım. Doğru bir tane. Ben sezaryeni düşürebildiğim kadar düşürmekteyim. Hedefimiz yüzde 20 bandının üstüne çıkmayacak şekilde bir yola koymak. Anne adaylarımızı, baba adaylarımızı eğiterek, ikna ederek, doğrunun ne olduğunu anlatarak normal doğumu teşvik etmeye çalışıyoruz.

’37 bin kadro’

* 37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs’ta ilk etabını sonrakini de Ağustos ve Eylül’de. Mayıs’ta 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS’ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta.