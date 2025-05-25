Sağanak yağış ve fırtına geliyor: 38 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu akşam ve yarın için beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 38 ili sarı kodlu uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Afyonkarahisar

Ankara

Antalya

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Denizli

Edirne

Eskişehir

Isparta

İstanbul

İzmir

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Nevşehir

Niğde

Sakarya

Tekirdağ

Uşak

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Karaman

Kırıkkale

Bartın

Yalova

Karabük

Düzce

Fotoğraf: MGM

İçişleri bakanlığı da uyardı

Bugün akşamdan itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, yarınsa ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa’da yağış bekleniyor.

MGM tahminine göre yarın öğle saatlerinden itibarense Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bakanlığın uyarısı şöyle:

“Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, toz taşınımıyla beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.