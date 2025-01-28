Sadece dişilerin olduğu akvaryumda yavru köpekbalığı dünyaya geldi

ABD’de sadece dişi türlere ev sahipliği yapan bir akvaryumda yavru köpekbalığı dünyaya geldi.

Fotoğraf: Independent

Independent Türkçe’nin haberine göre ‘Yoko’ adlı yavru köpekbalığı, akvaryumun yetiştirme ekibince yaklaşık sekiz ay önce fark edilmesinin ardından 3 Ocak’ta yumurtadan çıktı.

Louisiana eyaletindeki Shreveport Akvaryumu’na göre Yoko’nun doğduğu akvaryumda iki dişi köpekbalığı vardı. İkisi de üç yıldan uzun süredir bir erkekle temas etmedi.

Yoko, cephaloscyllium ventriosum türü bir köpekbalığı.

Bu tür doğu Pasifik’in kıyı sularına özgü ve üç metreye kadar büyüyebiliyor.

Canlı hayvan küratörü Greg Barrick şöyle diyor: “Bu durum inanılmaz ve bu türün direncini gösteriyor. Gelecek aylarda bunun gerçekten bir partenogenez (döllenmesiz üreme) vakası mı yoksa gecikmiş döllenme mi olduğunu doğrulamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Akvaryumdaki deniz bilimcileri olayı ‘Partenogenez’ olarak açıklıyor.

Fotoğraf: Shreveport Akvaryumu / Facebook

Yavru köpekbalığının sağlığı şimdilik uzaktan takip ediliyor ve ziyaretçilerin Yoko’yu görmesi yasak.

Yetiştirme ekibi kesin nedeni doğrulamak için birkaç ay sonra kan alarak yavruyu sınıflandıracak.