Sabiha Gökçen'deki yarınki uçuşlar için sis uyarısı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yarınki uçuşların sis nedeniyle gecikebileceği uyarısı yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı. Fotoğraf: AA

Havalimanının X hesabından duyuruda sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler olabileceği söylendi.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu havayolunun internet sitesinden ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.