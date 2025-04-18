Sabiha Gökçen'deki yarınki uçuşlar için sis uyarısı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yarınki uçuşların sis nedeniyle gecikebileceği uyarısı yapıldı.
Havalimanının X hesabından duyuruda sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler olabileceği söylendi.
Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu havayolunun internet sitesinden ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.
🔊 HEAŞ’tan sis alarmı!— Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) April 18, 2025
❗19.04.2025 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı… pic.twitter.com/mFXv5ZhuNC