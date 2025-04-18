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Yaramazlara biraz batar!

Sabiha Gökçen'deki yarınki uçuşlar için sis uyarısı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yarınki uçuşların sis nedeniyle gecikebileceği uyarısı yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı. Fotoğraf: AA

Havalimanının X hesabından duyuruda sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler olabileceği söylendi.


Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu havayolunun internet sitesinden ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.

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