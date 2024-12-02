Sabiha Gökçen'de midesinden 1 kilo uyuşturucu çıkan Angolalı tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda midesinden 1 kilo 10 gram uyuşturucu çıkan Angolalı tutuklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı. Fotoğraf: AA

Anadolu başsavcılığının soruşturmasında 25 Kasım’da Mısır’daki Kahire Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Angola pasaportlu A.B.L. takibe alındı.

Havalimanında gözaltına alınan şüphelinin doktor muayenesinde midesinden 55 kapsüldeki 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde çıktı.

Zanlı ifadesinde söz konusu maddenin uyuşturucu olduğunu bilmediğini, sadece ‘Abdül’ isimli kişiden parasını alabilmek için bu işe girdiğini iddia etti.

Bu kişinin de tutuklandığını belirten şüpheli şunları söyledi:

“Bu şahsın bana tekstil ticaretinden kaynaklı 550 dolar (yaklaşık 19 bin lira) borcu vardı.

‘Bu kapsülleri yutarak Türkiye’ye gidersen ve bu maddeleri kız kardeşime teslim edersen sana olan borcumu kız kardeşim verecek’ dediği için yuttum ve Türkiye’ye geldim. Havalimanının çıkışında kız kardeşiyle buluşacaktık.

Havalimanına inince polis memurları beni yakaladı. Herhangi bir suç işleme kastıyla hareket etmedim.”

A.B.L. sorgusunda ömründe uyuşturucu madde görmediğini, üzgün ve pişman olduğunu belirterek ailesinin çoğunu Angola’da kaybettiğini ve kalanlara da bakacak kimsesinin bulunmadığını söyledi.

Zanlı, ‘uyuşturucu madde ithal etme’ suçlamasıyla tutuklandı.