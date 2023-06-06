Saadet ve Gelecek, Meclis başkan adaylığı için ortak aday belirledi

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 28’inci Dönem TBMM Başkan adaylığı için ortak adayda anlaşmaya vardı.

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Saadet Partisi, ortak adayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

“Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda, TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Prof.Dr. Serap Yazıcı ÖZBUDUN’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.”