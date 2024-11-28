S Sport: Bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamayacağız

S Sport, RTÜK cezasına ilişkin açıklama yaptı: “Yayıncısı olduğumuz La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirler ilgili liglere aittir.”

S Sport. Fotoğraf: Saran Grubu

RTÜK, dün S Sport+’ın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun’daki “Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz” ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası vermişti.

S Sport konuya ilişkin açıklamasında yayıncısı olduğu La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamların haklarının ve gelirlerinin ilgili liglere ait olduğunu açıkladı.

La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı alan S Sport’un açıklaması şöyle:

“25 Kasım 2024 tarihindeki kamuoyu açıklamamızda belirttiğimiz gibi yayıncısı olduğumuz La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirler ilgili liglere aittir.

Bu liglerden yasadışı bahis reklamlarından arındırılmış sinyal göndermeleri talebimiz reddedilmiş; Türkiye’ye gönderilen sinyalin, Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte gönderildiği ve yayıncı kanalların bu sinyale müdahale etme hakkının olmadığı ilgili ligler tarafından yazılı olarak tarafımıza beyan edilmiştir.

Kamuoyu açıklamamızda bunları net bir şekilde ifade etmemize rağmen, maalesef sosyal medyada grubumuzu karalayan paylaşımlar devam etmiş ve eksik bilgi ile kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki içinde bulunulan ve tüm sektörü ilgilendiren bu durum bütün resmi kurumlarla ve ilgili paydaşlarla defalarca paylaşılmıştır. Buna karşın dün, RTÜK’ün tarafımıza ceza kestiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu cezanın bize tebliğ edilmesini beklerken bu yayınların devamı halinde yasal olarak para cezasından çok daha ağır müeyyidelere maruz kalabileceğimiz için bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz.”