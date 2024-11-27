RTÜK'ten Halk TV'ye en üst sınırdan 'Bahçeli' cezası

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) iktidara yönelik eleştirel haberler yapan Halk TV, NOW TV, Sözcü TV, TELE1 ve Flash TV’ye ceza yağdırdı.

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İzleme gündemiyle toplanan RTÜK’ün, Halk TV’ye verildiği cezanın gerekçesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yapılan bir haber oldu.

Kanal D’ye ‘tarikat’ cezası

Kurul, Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde sahnelerde ‘toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkâr söylemlerde bulunduğu ve bunu yayıncılık ilkelerine aykırı’ olduğunu iddia etti.

‘Toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına’ kanaat getiren üst kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

TV8 ve EXXEN’e ‘yasadışı bahis’ cezası

RTÜK, reklam süresi kurallarına uymayan TV 8’e yaptırım uyguladı.

TV8’le EXXEN’e bir de “Yayın hizmetleri…alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz” ilkesini ihlal ettiğinden üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Dizilere program durdurma cezası

STAR TV’nin ‘Sahipsizler’, NOW TV’nin ‘Yabani’, SHOW TV’nin ‘Deha’ dizilerine kadına şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım cezası verildi.

Dizilere ‘milli ve manevi değerlere aykırılık’tan da işlem yapıldı ve program durdurma kararı verildi.

‘Muhalif kanallara’ ceza yağmuru

SZC’nin ‘Arena’, Halk TV’nin ‘Rota’, TELE1’in ‘Sabah Pusulası’, Flash Haber’in ‘Ana Haber Bülteni’ ve ‘Başkent’te Gündem’ programları ‘tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları’ gerekçesiyle gündeme alındı.

Üst Kurul söz konusu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası verdi.

‘Arena’ya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki haberler nedeniyle yaptırım uygulandı.

Halk TV’yse ‘tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, iktidar ortağı MHP’nin liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar’ yürütüldüğü savunuldu.

Kural ihlali nedeniyle Kanal Ege’ye de para cezası verildi.

RTÜK başkanı: Tahamülümüz yok

Cezalar sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin X‘ten şu açıklamayı yaptı:

“Millî ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz. Kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddetin yayınlar aracılığıyla toplumda olağanlaştırılmasına göz yumamayız.

Haber programlarındaki basın meslek ilkelerini çiğneyen yayınlara da tahammülümüz yoktur. Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir.”

Millî ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz. Kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddetin… pic.twitter.com/g5tiVpiNv6 — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 27, 2024



