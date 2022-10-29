Rusya’ya mesaj: ABD, Polonya’da nükleer enerji santrali inşa edecek

Polonya’nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği bildirildi.

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Başbakan Mateusz Morawiecki, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkesinin ilk nükleer enerji projesinin Westinghouse Electric Company’nin ‘güvenilir teknolojiyle’ inşa edileceğini belirtti.

Morawiecki, ‘projenin Polonya-ABD arasındaki güçlü ittifakın başarısının göstergesi’ olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamada, 40 milyar dolarlık projenin ABD’li işçilere 100 binden fazla istihdam yaratacağını söyleyen ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, bunun ‘Polonya ile ilişkileri güçlendirme konusunda büyük bir adım’ olduğunu belirtti.

Projenin Rusya’ya mesaj olduğuna da işaret eden Granholm, “Onların (Rusya’nın) artık enerjiyi silah olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

2033’te elektrik üretmeye başlayacak

Polonya’nın kuzeyinde inşa edilecek santralin ilk üç reaktörünün 2033’te elektrik üretmeye başlaması tahmin ediliyor. Polonya, ABD ile anlaşma imzalamadan önce Fransa ve Güney Kore’den gelen teklifleri de değerlendirmişti.

Avrupa’da hava kirliliğinde en kötü seviyelerde olan Polonya, daha fazla enerji bağımsızlığı kazanmayı ve eskiyen kömür santrallerinin yerine, uzun yıllardır, nükleer santral inşa etmeyi planlıyor.

Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve enerjinin araç olarak kullanılması, Polonya’nın alternatif enerji kaynakları arayışına itti.