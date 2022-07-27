Rusya’dan ‘Ortadoğu’da her an patlama yaşanabileceği’ uyarısı

Rusya, Filistin-İsrail sorununa çözüm bulunamaması nedeniyle “Ortadoğu’da her an bir patlama yaşanabileceği” konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) uyardı.

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Filistin-İsrail barış görüşmeleri, İsrail’in eski tutukluları serbest bırakmayı ve yerleşimleri durdurmayı reddetmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Nisan 2014’ten bu yana askıya alınmıştı.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde, BMGK’nin Orta Doğu konulu oturumunda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polinsky, “Filistin-İsrail çatışmasına bir çözüm bulunmamasının düzenli patlamalara yol açtığını bir kez daha vurgulamalıyız. İşgal altındaki Filistin topraklarında şiddet, bölgesel ve uluslararası güvenliğin temellerini baltalıyor. Barış sürecindeki durgunluk, kışkırtıcı ve tek taraflı adımlar, her an çatışma bölgesindeki durumda bir kırılma oluşturabilir” dedi.

Polinsky, İsrail’in ulusal güvenliğine ilişkin endişelerini dikkate alarak ‘başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak’ Filistin-İsrail görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Polinsky, “Bu konuda Rusya, Amerika, Avrupa Birliği ve BM dörtlüsünün girişimleri dahil çok taraflı çabaların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

ABD, iki devletli çözümü vurguladı

BMGK’de Filistin-İsrail ilişkileri üzerine ABD adına konuşan BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, “İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarının iki devletli çözümün yerini tutamayacağını” vurguladı.

Greenfield, bölgedeki ve dünyadaki tüm tarafları, “iki devletli bir çözüm için koşulları yaratmak için daha cesur adımlar atmak da dahil olmak üzere barışçıl ve müreffeh bir bölge hedefini sözlü ve fiili olarak desteklemeye” çağırdı.