Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı: En az dokuz sivil öldü

Rusya’ya ait savaş uçaklarının, İdlib’de düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.
AA’nın haberine göre bugün yerel saatle 10.03’te Lazkiye’deki Hımeymim Hava Üssü’nden havalanan üç Rus savaş uçağı, İdlib’in Cisir eş Şugur ilçesindeki sebze haline, il merkezine ve Beynin köyüne hava saldırıları düzenledi.
Suriye Sivil Savunması’ndan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur’da bulunan sebze halindeki saldırıda dokuz sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.
Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.