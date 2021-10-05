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Rusya’dan bir ilk: Film çekecek ekip uzaya yollandı

Rusya, sinematografi tarihinde ilk defa uzayda film çekecek ekibini Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan’ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Perviy Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi ‘Vyzov’ (Sınanma) isimli filmin çekimleri için Yuriy Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim alan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Baykonur üssünde MS-19 uzay aracına bindirildi.


Uzayda çekilecek filmin yönetmeni Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov’un bulunduğu uzay aracı uzaya fırlatıldı.

Sinematografi tarihinde ‘uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi’ özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yapılacak. Ekip, UUİ’de 12 gün kalacak.

Film ekibinin 17 Ekim’de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

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