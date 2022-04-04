Rusya’dan, AB ülkelerinin ‘dostça olmayan’ eylemlerine karşı vize önlemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ‘dostça olmayan’ eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda karar imzaladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

AA’nın Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan karardan aktardığına göre Rusya, AB ülkelerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn’la vize alımını kolaylaştıran anlaşmaların bazı maddelerini askıya aldı.

Karar, AB ülkelerinden Rusya’ya giden resmi temsilciler ve gazeteciler için de geçerli olacak. Diplomatik pasaport sahibi olanların Rusya’ya vizesiz seyahat etmeleri yasaklanacak.

Putin, ayrıca, kararnameyle, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na, ‘düşmanca eylemlerde bulunan’ yabancı uyruklu ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişlerini sınırlandırması talimatını verdi.