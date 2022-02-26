Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya’da Twitter’a erişim sağlanamıyor

Rusya’da sosyal medya platformu Twitter’a erişimin sağlanamadığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre kesinti bugün 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde başladı.


Gün içerisinde ayrıca zaman zaman Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşandığı aktarıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada Facebook’a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

Rusya’nın perşembe günü Ukrayna’ya asgari operasyona başlamasının ardından Rus askeri güçlerine ait birçok görüntü sosyal medyada hızla yayılmıştı.

İşgalin üçüncü günü | Ukrayna sağlık bakanlığı: Üçü çocuk 198 can kaybı

Rusya, Ukrayna’ya askeri harekat başlattı

SON HABERLER

Batı, İslamcılık ve seküler muhalefet: Kim kime karşı?

Batı karşıtlığının toplumsallaşması bütün varlık, kimlik ve iddialarını bu karşıtlık üzerine inşa eden İslamcıların ‘normalleşmesi’ anlamına geliyor. Siyasal söylemini Batı karşıtlığı üzerine inşa eden Erbakan’ı anmaya ‘laik muhalefet’in altı liderinin katılması, bu işlemin başarıldığının kanıtı.

Emperyalist işgal çok ayıp bir şeydir!

Savaşta tutulacak taraf bellidir, insanın tarafı tutulur. Putin’in işgâline karşı duran Ruslar, anti-Nazi Ukraynalılardır tarafımız. Yayılmacı işgaller, sağcı fanatizmin ilacı değil, kan kardeşidir.

Zelenski, ABD’nin tahliye teklifini reddetmiş

ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev’den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski’nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.