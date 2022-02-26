Rusya’da Twitter’a erişim sağlanamıyor

Rusya’da sosyal medya platformu Twitter’a erişimin sağlanamadığı bildirildi.
AA’nın aktardığına göre kesinti bugün 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde başladı.
Gün içerisinde ayrıca zaman zaman Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşandığı aktarıldı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada Facebook’a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.
Rusya’nın perşembe günü Ukrayna’ya asgari operasyona başlamasının ardından Rus askeri güçlerine ait birçok görüntü sosyal medyada hızla yayılmıştı.